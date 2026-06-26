La Turchia e Montella diventano campioni del mondo non ufficiali di calcio e lasciano i Mondiali

La Turchia ha conquistato stanotte i primi tre punti dei Mondiali ma è stata comunque eliminata. La nazionale turca e il suo CT Montella si consolano, si fa per dire, con la conquista del titolo di campione del mondo di calcio non ufficiale, non riconosciuto dalla FIFA e che nessuno potrà togliere per i prossimi tre mesi. Cosa significa e come lo hanno ottenuto.

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La Turchia è tornata mestamente a casa, eliminata già nella fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026 dopo aver perso le prime due partite contro Australia e Paraguay, due risultati peraltro abbastanza bugiardi per la squadra di Vincenzo Montella. Il cambio di regolamento in vigore da questa edizione per stabilire la classifica di un gruppo prevede che il primo criterio dirimente sia lo scontro diretto e non la differenza reti, dunque la Turchia già sapeva prima dell'ultimo match di stanotte contro gli Stati Uniti che anche vincendo sarebbe stata comunque eliminata. E tuttavia il successo per 3-2 sulla formazione di Pochettino, che ha chiuso al primo posto il girone, ha fatto diventare la nazionale turca "campione del mondo non ufficiale" di calcio. Un titolo virtuale non riconosciuto dalla FIFA e che ha una sostanza più scherzosa che tecnica: insomma ricordarlo a Montella è più una beffa che altro.

Kaan Ayhan festeggiato da Vincenzo Montella dopo il gol della vittoria della Turchia contro gli Stati Uniti al 98’

Cosa significa essere campioni del mondo di calcio non ufficiali: come si ottiene il titolo

Il campionato mondiale di calcio non ufficiale è un metodo informale per premiare di volta in volta la migliore nazionale del mondo, senza che questo avvenga tramite un torneo come il Mondiale giocato ogni quattro anni, ma col passaggio del titolo direttamente da una squadra all'altra, come avviene nel pugilato e negli altri sport di combattimento. In pratica la nazionale detentrice del titolo resta campione del mondo non ufficiale finché non viene sconfitta da un'altra nazionale, mentre il pareggio lascia le cose come stanno.

Gli Stati Uniti arrivavano al match di stanotte da campioni del mondo non ufficiali, avendo appena ottenuto il titolo battendo l'Australia il 19 giugno nella seconda partita del girone. Andando a ritroso nel tempo, i ‘Socceroos' se lo erano preso battendo a loro volta la medesima Turchia all'esordio ai Mondiali il 13 giugno. La squadra di Montella era campione del mondo non ufficiale dal 31 marzo, quando aveva sconfitto a Pristina il Kosovo (in un match di qualificazioni mondiali), che aveva in salotto il titolo dallo scorso settembre (2-0 alla Svezia, sempre nelle qualificazioni).

L'Argentina aveva "unificato" i due titoli nel 2022

Per capire come squadre di così basso ranking (il Kosovo è 78simo attualmente) possano mettere le mani sul titolo in questione, basta andare ancora indietro, fino alla squadra che nel 2022 "unificò" i due titoli, quello ufficiale della FIFA e quello "non ufficiale": fu l'Argentina, che ai Mondiali in Qatar sconfisse 3-0 in semifinale i detentori di allora della Croazia (battendo poi ai rigori la Francia nella finale). Il 16 novembre 2023 tuttavia la squadra di Scaloni perse nelle qualificazioni mondiali con l'Uruguay, che poi avrebbe perso a marzo 2024 con la Costa d'Avorio e da lì ancora passaggi di mano a Sierra Leone (122sima nel ranking FIFA), Liberia (140sima), Algeria (29sima), che il 10 giugno 2025 ha ceduto il titolo alla Svezia prima che quest'ultima perdesse col Kosovo.

L’albo d’oro recente del campionato del mondo di calcio non ufficiale

Insomma, la Turchia lascia i Mondiali FIFA, ma è sicura di conservare il titolo di campione del mondo di calcio non ufficiale almeno per tre mesi, visto che il prossimo match in programma per la squadra di Montella (confermato in panchina dalla Federazione turca nonostante l'opinione pubblica chieda la sua testa) si giocherà nella finestra di settembre.