Chi è la donna baciata in diretta dal ct dell’Ecuador ai Mondiali: la storia dietro l’esultanza virale

Il commissario tecnico, Beccacece, s’è lasciato trascinare dall’emozione dopo la vittoria contro la Germania valsa la qualificazione ai sedicesimi. “Quella donna è mia moglie”, ci tiene a precisare e si commuove.

Sebastian Beccacece, il ct dell’Ecuador corre a baciare la moglie in tribuna.

La prima cosa che ha fatto Sebastian Beccacece quando l'Ecuador ha segnato il gol della vittoria (2-1) contro la Germania è stato: scattare dalla panchina e lanciarsi contro la balaustra che separa il campo dagli spalti, fino ad arrampicarsi sulle ringhiere per lanciarsi tra i tifosi. Ma quelli erano speciali: lì c'erano sua madre e sua moglie, Patricia Persson. È quest'ultima la donna che ha baciato in diretta tv suscitando curiosità per quel gesto così passionale e sull'identità della persona che ha condiviso quella tenera effusione. "Molti mi hanno visto correre lì…", ha spiegato il commissario tecnico della selezione sudamericana: è con loro che ha voluto festeggiare un successo storico per la "Tri" come la qualificazione ai sedicesimi di finale tra le migliori terze del Gruppo E. Mai prima d'ora la nazionale aveva ottenuto un risultato così prestigioso in Coppa del Mondo. E in quell'esultanza così spontanea (ne aveva fatta una simile anche il ct della Norvegia, Solbvakken) c'era tutto il sentimento di un calcio che sa ancora emozionarsi.

Beccacece: "Ho visto mia moglie sugli spalti e sono corso da lei"

Al triplice fischio, Beccacece si è lasciato travolgere dall'emozione e ha voluto condividere la gioia di quel momento con le persone a lui più care al mondo. "Molti mi hanno visto correre tra le tribune e baciare una donna. Quella donna è mia moglie – ha ammesso in conferenza stampa -. È stata al mio fianco in ogni momento della mia carriera, nei giorni belli e in quelli più difficili. Ha sacrificato tantissimo per me e per la nostra famiglia. In quell'istante è stata la prima persona con cui ho voluto festeggiare. Ha sempre creduto in me e ho voluto renderle omaggio davanti al mondo intero".

Poi ha lanciato un messaggio diretto al cuore di tutto l'Ecuador: "Questa vittoria non appartiene solo ai giocatori o allo staff tecnico. È per ogni ecuadoriano che ha continuato a credere in noi".

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La moglie diventata virale per essersi scagliata contro i critici del marito ct

La sconfitta contro la Costa d'Avorio e il pareggio con Curaçao avevano alimentato malumori e critiche nei confronti del ct. Alcuni spettatori s'erano addirittura scagliati contro Beccacece insultandolo e invitandolo a farsi da parte. È stato allora che sua moglie è diventata virale per un atteggiamento che non poteva passare inosservato: è stata ripresa mentre lanciava un bicchiere di liquido contro i contestatori che ce l'avevano con il marito e in calciatori. Patricia Persson lo ha difeso con veemenza, urlando: "Voi non capite niente di calcio!".

Il rock argentino come fonte di ispirazione

Visibilmente commosso, il tecnico ha sorpreso tutti citando il rock argentino e uno dei suoi artisti più amati, Indio Solari. "Il rock argentino mi ha aiutato tantissimo in questo periodo. Ha testi potenti che parlano di resistenza, di fede e di andare avanti nonostante tutto". Beccacece ha ricordato un verso che lo ha accompagnato nei momenti più difficili: "L'angelo della solitudine non ascolta ciò che sente, va avanti. Si infiamma e sente."

Parole che, secondo il commissario tecnico, rappresentano perfettamente il percorso compiuto dall'Ecuador fino a questa storica qualificazione. "La vita consiste nel saper soffrire, nel saper aspettare, nell'avere fede e fiducia".