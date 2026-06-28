Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Sudafrica-Canada è l’inizio dei sedicesimi

Stasera a Los Angeles si gioca la prima partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026. In campo Sudafrica-Canada, diretta anche su Rai 1.

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Canada e Sudafrica la loro storia l'hanno già scritta. Lo hanno fatto superando, entrambe, per la prima volta la fase a gironi ai Mondiali di calcio. Oggi, domenica 28 giugno, dunque, entrambe le nazionali hanno la chance di riscrivere la propria storia qualificandosi per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. A Los Angeles, al SoFi Stadium, si giocherà alle ore 21 italiane, le 12 locali, sotto il solleone. La partita si potrà seguire sia in chiaro su Rai 1 che su DAZN. Questa è l'unica partita in programma dei sedicesimi oggi.

Il Canada è uno dei tre paesi organizzatori, aveva un duplice obiettivo: superare il turno e vincere per la prima volta un match ai Mondiali. Ci è riuscito. Quattro punti in tre partite e secondo posto per la squadra di Marsch, allenatore americano che ora vuole fare un altro grande step. Il Sudafrica sembrava destinato a chiudere rapidamente la sua partecipazione alla Coppa del Mondo 2026. E invece dopo il ko con il Messico sono arrivati un pareggio nel finale con la Repubblica Ceca e soprattutto l'1-0 alla Corea del Sud. Ed è storia per la nazionale del belga Hugo Broos. Una delle due continuerà e vivrà gli ottavi di finale contro Olanda o Marocco, in ogni caso favoritissime.

Dove vedere in TV e streaming Sudafrica-Canada dei Mondiali 2026: l'orario della partita

La partita dei sedicesimi tra Canada e Sudafrica si potrà seguire in chiaro su Rai 1, che manderà in onda la partita in diretta TV. Lo streaming sarà gratis con RaiPlay. Gli abbonati di DAZN potranno seguire l'incontro Canada-Sudafrica come tutti gli incontri dei Mondiali sia in TV che in streaming.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Canada dei Mondiali 2026

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appolis; Makgopa. All. Broos

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Larin. All. Marsch