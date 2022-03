Guerra Ucraina-Russia, ultime news di oggi in diretta

Sono proseguiti anche nella giornata di ieri i colloqui tra rappresentanti di Russia e Ucraina, ma come accaduto in precedenza non è ancora stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco duraturo. La Turchia tenta di mediare, Cina e Stati Uniti si sono confrontato a Roma e si rivedranno nella giornata di oggi. Gli USA: "Siamo preoccupati dall'allineamento della Cina con la Russia", Ma Pechino ribadisce: "Nostro ruolo costruttivo per la pace e i negoziati". Intanto continuano i combattimenti in tutto il Paese: nel pomeriggio di ieri colpita una torre tv a Rivne, il bilancio è di 9 morti. Il ministero della Difesa russo afferma che un missile ucraino ha ucciso 20 persone nella città di Donetsk. Bombe anche a Kiev. In Russia clamorosa protesta della giornalista Maria Ovsyannikova, che ha fatto irruzione durante il tg in onda su Channel One e mostrato un cartello contro la guerra prima di essere arrestata. "Non credete alla propaganda. Vi stanno mentendo".