Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi in tempo reale

Nel ventesimo giorno di guerra in Ucraina c’è stato un nuovo round di colloqui tra Russia e Ucraina: per Zelensky sono andati "abbastanza bene. C'è spazio per compromesso con Mosca", mentre Putin accusa Kiev di essere "poco seria nel voler trovare una soluzione". Il Presidente ucraino ha poi ammesso: "Ci rendiamo conto che non diventeremo un Paese Nato". In serata l'incontro coi leader di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca arrivati nella Capitale ucraina.

Intanto le bombe fanno due vittime tra i reporter in Ucraina: uccisi Pierre Zakrzewski, cameraman di Fox News, e Okeksandra Kurshinoa, in un attacco fuori Kiev. Rilasciata invece Marina Ovsyannikova, la giornalista che ha fatto irruzione durante il tg russo per protestare contro la propaganda. A Kharkiv piovono bombe durante l'evacuazione dei civili. Le truppe russe avrebbero preso in ostaggio il personale e i pazienti di un ospedale di Mariupol. La Russia annuncia di aver preso il controllo di Berdiansk.

C'è l'okay dal consiglio Ue al quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia: dai beni di lusso ai prodotti siderurgici. Biden firma legge per gli aiuti per 13,6 miliardi di dollari all'Ucraina: “No-fly zone ci porterebbe in guerra con la Russia”. Il presidente americano parteciperà al Consiglio Ue del 24 e 25 marzo e al vertice straordinario della Nato.