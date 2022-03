Guerra Ucraina Russia, le news di oggi in diretta

Ieri il presidente Zelensky ha parlato al Congresso Usa: "Viviamo un 11 settembre da tre settimane". Biden gli ha risposto: "Subito aiuti militari". Putin ha replicato che il genocidio è quello compiuto dagli ucraini in Donbass. E sempre il presidente americano ha definito il numero uno del Cremlino un "criminale di guerra", accusandolo delle "atrocità" commesse a Mariupol. Mosca replica: “Parole imperdonabili”

E in quella che è la città martire dell'Ucraina, ieri è stato distrutto un teatro usato come rifugio dai civili. Gli ucraini accusano: "Mosca uccide 10 civili in fila per il pane a Chernihiv", ma i russi smentiscono. Intanto si continua a combattere fuori Kiev, oltre che a Kharkiv e anche sulle coste di Odessa.

Mentre continuano i colloqui per giungere a un possibile accordo, il quotidiano britannico Financial Times ha riferito di una lista di 15 punti su cui si starebbe discutendo. Kiev rifiuta il modello-neutralità in stile Austria e Svezia e chiede garanzie.