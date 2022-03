Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

"L'invio di armi e l'applicazione di sanzioni dannose anche per noi, sono strumenti necessari che dobbiamo usare per difendere l'Ucraina e la nostra democrazia, la nostra libertà e i nostri valori fondanti". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm ieri pomeriggio. Il presidente del Consiglio ha anche aggiunto che l'Europa "sta facendo moltissimo" per aiutare l'Ucraina dopo l'aggressione della Russia, ma decidere una no fly zone sullo spazio aereo ucraino "significherebbe entrare in guerra, è uno dei punti chiave all'interno della Nato e su cui c'è unanimità o quasi a cominciare dagli Usa. Ci sono Paesi che vorrebbero un intervento più deciso ma la maggior parte dei Paesi e' su questo fronte", ha aggiunto Draghi