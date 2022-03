Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi in diretta

Resta alta la tensione in Ucraina all'alba del 24esimo giorno di offensiva militare della Russia in Ucraina. Nella giornata di ieri i combattimenti hanno raggiunto il centro di Mariupol, città ucraina completamente circondata dalle truppe russe. La capitale continua a resistere.

Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio con l'omologo cinese Xi Jinping, minacciando conseguenze per qualsiasi tipo di aiuto militare alla Russia. Pechino ha fatto sapere che "la guerra non è nell'interesse di nessuno". Nel frattempo, Putin ha tenuto un discorso alla nazione nello stadio di Luzhniki. Durante l'intervento ha affermato di essere determinato a raggiungere gli scopi della Russia sul territorio ucraino. Colloqui anche tra l'Eliseo e il Cremlino. Il presidente russo ha detto all'omologo francese Macron che "la Russia farà il possibile per preservare i civili".

Alcuni missili russi hanno distrutto una fabbrica nei pressi di Leopoli che si occupava della riparazione di aerei. Secondo il sindaco Andriy Sadovy, non ci sarebbero state vittime. Kuleba sente Borrell: "Discusso un quinto pacchetto di sanzioni dell'UE per l'invasione"