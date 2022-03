Quali sono le nuove armi che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina Nel pacchetto di assistenza militare saranno inclusi 800 sistemi di difesa antiaerea, 9000 sistemi missilistici anticarro, 20 milioni di munizioni e un numero imprecisato di droni kamikaze.

A cura di Davide Falcioni

Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato due giorni fa l'invio di aiuti militari all'Ucraina per altri 800 milioni di dollari, portando il totale delle forniture a Kiev a 1 miliardo di dollari stanziati in appena una settimana. Nel pacchetto di assistenza militare saranno inclusi 800 sistemi di difesa antiaerea, 9000 sistemi missilistici anticarro, 20 milioni di munizioni e un numero imprecisato di droni kamikaze, che possono essere pilotati e far esplodere bersagli a decine di chilometri di distanza. "Si tratta di trasferimenti diretti di equipaggiamento dal nostro Dipartimento della Difesa all’esercito ucraino per aiutarli nella lotta contro questa invasione – ha spiegato il capo della Casa Bianca -. Ringrazio il Congresso per aver stanziato questi fondi: questo nuovo pacchetto, da solo, fornirà un’assistenza senza precedenti all’Ucraina, per assicurarsi che l’esercito ucraino possa continuare a fermare gli elicotteri che attaccano la popolazione e per difendere il loro Spazio aereo ucraino". Ma vediamo più nel dettaglio che tipo di armamenti verranno forniti.

Quali armi inviano gli USA all'Ucraina

Come spiega il sito della Casa Bianca gli Stati Uniti forniranno, per la precisione:

800 sistemi antiaerei Stinger;

2.000 Javelin, 1.000 armi leggere anti-corazza e 6.000 sistemi anti-corazza AT-4;

100 sistemi aerei tattici senza pilota;

100 lanciagranate, 5.000 fucili, 1.000 pistole, 400 mitragliatrici e 400 fucili;

Oltre 20 milioni di proiettili di munizioni per armi leggere, lanciagranate e colpi di mortaio;

25.000 set di giubbotti antiproiettile;

25.000 elmetti.

In precedenza gli Stati Uniti avevano inoltre inviato: