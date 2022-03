Guerra in Ucraina, Financial Times: “Ecco la bozza del piano di pace in 15 punti” Tra i principali punti, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l’Ucraina dichiarasse la neutralità e accettasse limiti alle forze armate.

Ci sarebbe una bozza di accordo in 15 punti che comporterebbe la rinuncia dell'Ucraina alle ambizioni di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza. A riportarlo è il Financial Times che sostiene di aver avuto la notizia da alcuni negoziatori, tra cui Mykhailo Podolyak, un alto consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I punti fondamentali sono il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe invasori; in cambio Kiev dichiara la neutralità e accetta limiti alle sue forze armate.

Il possibile accordo per la pace tra Russia e Ucraina

Il capo negoziatore Podolyakha detto all'autorevole quotidiano economico che qualsiasi accordo comporterebbe che "le truppe della Federazione Russa in ogni caso lascino le zone dell'Ucraina" catturate dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio, in particolare le regioni meridionali lungo l'Azov e il Mar Nero, nonché il territorio a est e a nord di Kiev. Da parte sua l'Ucraina manterrebbe le proprie forze armate ma sarebbe obbligata a rimanere al di fuori di alleanze militari come la Nato e prometterebbe di non ospitare più basi militari o armi straniere in cambio della protezione di alleati come Stati Uniti e Regno Unito e la Turchia.

Gli ostacoli e i punti critici

Le garanzie occidentali per la sicurezza ucraina potrebbero rivelarsi un "grande ostacolo a ogni accordo, così come i territori" conquistati dalla Russia nel 2014: è quanto mette in evidenza il Financial Times, secondo cui il più grande punto critico resta la richiesta della Russia che l'Ucraina riconosca l'annessione della Crimea nel 2014 e l'indipendenza di due stati separatisti nella regione di confine orientale del Donbass, punti però su cui Kiev non sembra voler cedere.