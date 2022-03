Biden: “Vogliamo farla pagare cara a Putin, ha commesso atrocità sconvolgenti in Ucraina” Gli Stati Uniti concedono all’Ucraina altri 800 milioni di dollari di aiuti militari, che includono aerei, droni, elicotteri ed altri veicoli. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden direttamente dalla Casa Bianca.

“Gli ostaggi a Mairupol sono un’atrocità sconvolgente. Siamo determinati a far pagare a Putin un prezzo altro”. Lo ha detto in diretta dalla Casa Bianca nel suo discorso sulla crisi in corso in Ucraina il presidente americano Joe Biden, a margine del discorso tenuto oggi dal presidente ucraino Volodymr Zelensky al Congresso USA: "Ci ha chiesto aiuti e mezzi militari ed è ciò che faremo — ha detto Biden — noi prendiamo le minacce di Putin in modo molto serio, avevamo già fornito aiuti prima dell’invasione". E poi ha definito il discorso del suo omologo ucraino "significativo" che riflette il "coraggio" mostrato dagli ucraini

Aiuti militari all'Ucraina

Gli Stati Uniti concedono dunque all’Ucraina altri 800 milioni di dollari di aiuti militari che portano a "un miliardo di dollari di aiuti" all’Ucraina: "A Zelensky daremo aiuti militari senza precedenti" ha aggiunto Biden. Nello specifico si tratta di 9mila unità difesa antiaerea, ma anche elicotteri da trasporto e veicoli. Nel nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina sono inclusi droni. "Siamo impegnati a fornire armi all'Ucraina, ne forniremo altre" ha aggiunto il presidente americano, che affiancato dal gen. Mark Milley, dal Segretario di Stato Antony Blinken e dal vicesegretario del Pentagono Kath Hicks, ha poi firma il decreto per gli aiuti.

L'appello di Zelensky al congresso USA

Oggi Zelensky è intervenuto al Congresso per chiedere ulteriori aiuti per difendere il suo Paese. "Abbiamo bisogno di voi, americani. Ricordate l’11 settembre e Pearl Harborl? Quello che accade all’Ucraina oggi è come quello che vi è accaduto allora. Adesso chiediamo una risposta a questo attaccato terroristico. È chiedere troppo una no-fly zone umanitaria? È chiedere troppo di salvare le persone in modo che la Russia possa smettere di mettere sotto terrore le nostre città? Io ora ho un sogno: voglio proteggere il nostro cielo. Ho bisogno, però, del vostro aiuto. Vi chiedo di fare di più, anche con nuovi pacchetti di sanzioni ogni settimana, abbiamo bisogno di nuove restrizioni".

Aiuti per 13.6 miliardi dagli USA all'Ucraina

Nel disegno di legge di bilancio omnibus firmato ieri da Biden, 13,6 sono i miliardi di dollari stanziati per l'Ucraina. Gli aiuti includerebbero nuove forniture degli stessi tipi di equipaggiamento militare di cui gli Stati Uniti affermano che gli ucraini hanno più bisogno: sistemi anti-corazza e antiaerei, comprese le difese aeree portatili come Javelins e Stinger