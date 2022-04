Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi in diretta

Le ultime notizie dalla guerra tra Ucraina e Russia nel 40esimo giorno di crisi. Catastrofe a Bucha, civili torturati e giustiziati: fosse comuni e decine di corpi in strada. Zelensky: "I russi hanno ucciso deliberatamente". Draghi: "Mosca renderà conto del massacro di civili". Onu: "Cadaveri a Bucha pongono questione crimini di guerra". Kiev: “410 cadaveri nelle zone lasciate dai russi”. Pronte nuove sanzioni per la Russia. Papa Francesco si rende disponibile ad andare a Kiev. Stoltenberg: "Putin metta fine a guerra insensata". Di Maio: "Ci sono ancora 160 italiani in Ucraina: lasciate il Paese subito"

