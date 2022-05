Guerra Russia Ucraina, le news di oggi, Zelensky: “Mosca utilizza armi laser”. Biden nega a Kiev lanciarazzi multipli

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato che gli Stati Uniti stanzieranno altri 215 milioni di dollari in aiuti alimentari per l'Ucraina, e che ulteriori stanziamenti di emergenza seguiranno in futuro. Blinken ha dato l'annuncio ieri, 18 maggio, nel corso di un incontro globale sulla sicurezza alimentare organizzato dalle Nazioni Unite. Il segretario ha definito quella innescata dalla pandemia e aggravata dal conflitto in Ucraina come "la peggiore crisi della sicurezza alimentare dei nostri tempi". Blinken ha anticipato l'approvazione da parte del Congresso federale Usa di uno stanziamento di 5,5 miliardi di dollari per "l'assistenza umanitaria e la sicurezza alimentare" all'Ucraina, in aggiunta agli aiuti per 40 miliardi di dollari approvati dalla Camera la scorsa settimana.