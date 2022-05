Russia Ucraina le news di oggi 29 maggio 2022. Zelensky: “Battaglia nel Donbass difficile”, Kiev: “Più di 682 bambini feriti o uccisi nel conflitto”

Le ultime notizie in tempo reale di oggi domenica 29 maggio sulla guerra in Ucraina. Continua l'avanzata dei russi in Donbass. Mykolaiv di nuovo sotto attacco, due razzi colpiscono due grattacieli. Putin mette in guardia l'Occidente: "Basta armi a Kiev", mentre il presidente ucraino Zelensky chiede per i negoziati "colloqui con Putin in persona perché gli altri non decidono niente". Ieri telefonata tra il leader del Cremlino, il presidente francese Macron e il tedesco Scholz per negoziare sull'export del grano dai porti sul Mar Nero.

