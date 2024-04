Mosca vuole spegnere la tv ucraina: raid russo distrugge ripetitore a Kharkiv La torre della televisione di Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, è stata distrutta dopo un attacco russo che non ha provocato vittime. Intanto Mosca minaccia: “Se la Polonia accoglie armi nucleari adotteremo misure”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La torre della televisione di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina (1,4 milioni di abitanti), distante pochi chilometri dal confine orientale, è stata abbattuta da un raid russo.

"Gli occupanti hanno colpito l'infrastruttura televisiva a Kharkiv. Durante l'allarme, i dipendenti erano al riparo. Non ci sono state vittime", ha riferito il governare della regione, Oleg Synegubov.

La torre si è spezzata a circa a metà dei suoi 240 metri di altezza, causando interruzioni nel segnale digitale, ha notato un giornalista dell'Afp nelle vicinanze.

Mosca si opporrà a sequestro dei beni russi voluto dagli USA

Intanto Mosca ha fatto sapere che si opporrà all'iniziativa degli USA ddi sequestrare i beni russi. Lo ha assicurato in una conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, parlando dell'iniziativa di confisca dei beni russi congelati per il loro trasferimento a Kiev.

Siamo molto scettici al riguardo, perché si tratta essenzialmente della distruzione di tutte le basi del sistema economico. Si tratta di un'invasione della proprietà statale, del patrimonio statale e della proprietà privata. In nessun caso ciò dovrebbe essere percepito come un'azione legale: è illegale e, di conseguenza, sarà soggetto ad azioni di ritorsione e procedimenti legali", ha detto il funzionario del Cremlino.

Kiev: "A breve saremo in difficoltà ma niente Armageddon"

La guerra in Ucraina quindi continua. "Secondo le nostre valutazioni nel prossimo futuro ci troveremo di fronte a una situazione piuttosto difficile. Ma non catastrofica e dobbiamo capirlo. Non ci sarà l'Armageddon, come molti cominciano a dire. Ma ci saranno problemi a partire da metà maggio". Lo ha detto alla Bbc Ucraina il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov.

Armi nucleari in Polonia, la proposta di Duda

E nel frattempo il presidente Andrzej Duda ha affermato che la Polonia è pronta ad accogliere sul proprio territorio armi nucleari qualora la Nato lo decidesse in risposta al trasferimento delle armi nucleari della Russia nella vicina Bielorussia.

Una proposta che lo stesso Duda ha lanciato in un'intervista al quotidiano Fakt sulla quale il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha annunciato di dover discutere "con urgenza" con il presidente.

E da parte sua, l'esercito russo ha fatto sapere che adotterà "le misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale" se la Polonia ospiterà armi nucleari. Lo ha annunciato il Cremlino, come riporta la Tass.