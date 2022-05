Ucraina, Zelensky lascia eccezionalmente Kiev per visitare per la prima volta i soldati a Kharkiv Il presidente Zelensky si è recato per la prima volta nell’Est dell’Ucraina per visitare i soldati a Kharkiv: “Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro servizio. Rischiate la vostra vita per tutti noi e per il nostro Stato”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una sortita fuori dalla capitale Kiev, dalla quale si allontana raramente, per visitare per la prima volta i soldati lungo la linea del fronte nella regione di Kharkiv, nel Nord Est dell'Ucraina. Lo ha reso noto il suo ufficio. "Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro servizio. Rischiate la vostra vita per tutti noi e per il nostro Stato", ha detto alle truppe una volta giunto sul posto. La città di Kharkiv è stata teatro di alcuni dei combattimenti più violenti da quanto la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso 24 febbraio.

"Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà per l'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio!", ha scritto poi in un messaggio su Facebook. È la prima volta dall'inizio dell'invasione russa che il presidente ucraino si reca nell'Est del Paese.

Nella regione 2229 case sono state distrutte. Zelensky ha promesso che tutto verrà ricostruito: "Le ricostruiremo tutte e faremo tornare la vita, a Kharkiv come in tutte le altre città – ha detto il leader di Kiev – Lo stato deve fornire garanzie e le città devono trovare progetti e trovare fondi".

"Oggi, il 31% del territorio della regione di Kharkiv è temporaneamente occupato dagli invasori russi, mentre il 5% è stato liberato", ha spiegato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleh Synegubov durante un incontro sulla situazione nella regione e nella città presieduto dal presidente ucraino. "Le condizioni nel Donbass sono indescrivibilmente difficili", ha aggiunto Zelensky, sottolineando lo sforzo in atto da parte delle forze di Kiev per tentare di resistere di fronte all'offensiva russa e assicurando che i soldati difenderanno il Paese "fino all'ultimo".

L'ufficio del presidente ucraino è poi intervenuto su Telegram, mettendo in guardia ancora una volta l'Occidente: "Non si può escludere che, oltre alla crisi alimentare, la Russia, con l'inizio del freddo, comincerà a ricattare l'Europa sul gas. Dato che il Cremlino ora vuole scambiare lo sblocco dei porti ucraini con la revoca delle sanzioni, si può capire l'obiettivo finale di Mosca", ha scritto Andriy Yermak, capo dell'ufficio si Zelensky. "Il sostegno economico dell'Ucraina, gli embarghi sul petrolio russo, le sanzioni contro il sistema bancario, le sanzioni secondarie, così come le armi che il nostro stato sta chiedendo, sono una risposta forte e comune – ha aggiunto -, le azioni devono essere rapide altrimenti, il Cremlino cercherà di dividere l'Ue e di continuare il suo ricatto".