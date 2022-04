Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta. Zelensky accusa Putin: “Ha rifiutato tregua per la Pasqua ortodossa”

"Vladimir Putin non ha solo invaso l'Ucraina, ma ha fatto molto di più, è un macellaio, è veramente un macellaio – così Joe Biden, in un discorso la notte scorsa in Oregon – sono stato in Ucraina molte volte, non voglio essere moralista, ma è vero quello che sta facendo è un peccato". Il presidente americano ha poi ribadito che "la cosa più importante è mantenere la Nato e l'Europa unite, perché vi posso garantire che Putin credeva e sperava che la Nato si dividesse e non facessimo sacrifici per affrontare quello che sta facendo in Europa orientale". Infine ha avvisato che "ci vorrà tempo e sforzo", ripetendo che "non invierò un singolo soldato americano in Ucraina per iniziare la Terza Guerra Mondiale". "Ma darà ai ogni militare ucraino la capacità di difendersi", ha concluso tra gli applausi.