Diretta guerra Russia Ucraina, ultime notizie del 7 marzo

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Ucraina, la diretta del dodicesimo giorno di conflitto. Violata la tregua a Mariupol per la seconda volta. Otto civili uccisi dalle truppe russe durante evacuazione da Irpin. Kiev: "La Russia sta ammassando truppe per conquistare la capitale nei prossimi giorni". Colloquio Putin-Macron: preoccupazione del presidente francese per la sicurezza nucleare. Distruzione dell'aeroporto di Vinnycja, Kiev accusa: missili partiti dal Mar Nero. Zelensky: la Russia si sta preparando a bombardare Odessa. Oggi terzo round di negoziati.

Unhcr: 364 civili uccisi dall'inizio della guerra. Proteste contro la guerra in Russia: arrestate domenica 4.357 persone. Continua l'esodo dei rifugiati: più di un milione di ucraini hanno varcato i confini della Polonia. Dopo Visa e Mastercard, anche American Express blocca i sistemi di pagamento in Russia. Netflix sospende il servizio in Russia e TikTok interrompe lo streaming, Spotify ferma Premium.

