Zelensky nel nuovo video dal palazzo presidenziale: “Resto a Kiev, non mi nascondo e non ho paura” Nuovo video del presidente ucraino Zelensky che conferma di essere rimasto a Kiev: “Non mi nascondo. E non ho paura di nessuno. Quanto serve per vincere questa guerra”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Io resto a Kiev. Sono a Bankova. Non mi nascondo. E non ho paura di nessuno. Quanto serve per vincere questa guerra". Comincia così il discorso del presidente ucraino Zelensky contenuto nell'ultimo video pubblicato sui propri canali social al termine del 12esimo giorno di combattimenti contro la Russia. Zelensky ha così confermato di essere rimasto nella Capitale ucraina e di non essere scappato lasciando solo il suo popolo.