Come sono andate le trattative di oggi tra Russia e Ucraina nel terzo incontro in Bielorussia Si è concluso il terzo round di negoziati tra Russia e Ucraina in Bielorussia. Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, su Twitter: “Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica dei corridoi umanitari”.

A cura di Ida Artiaco

È terminato il terzo round di colloqui negoziali tra le delegazioni russa e ucraina che si è svolto oggi sempre al confine con la Bielorussia. I dettagli dell'incontro non sono ancora stati resi noti ma uno dei negoziatori ucraino, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, su Twitter ha condiviso un video con il quale ha fornito i primissimi aggiornamenti: "Il terzo round di colloqui è terminato. Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica dei corridoi umanitari", ha scritto.

Ma la strada verso la pace è ancora lunga. "Nessun risultato concreto è stato ottenuto su tregua o cessate il fuoco durante il terzo round di colloqui", è quanto riporta la delegazione ucraina al termine dell’incontro con i negoziatori russi, che oggi si è tenuto a Belovejskaïa Pouchtcha, un parco nazionale posto alla frontiera tra Bielorussia e Polonia secondo quanto riportato dall’agenzia bielorussa Belta su Telegram.

Poco prima che iniziasse il terzo round di colloqui tra Kiev e Mosca, sempre Podolyak aveva lanciato un appello via social alla Russia. In un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, aveva detto: "Tra pochi minuti inizieremo a parlare con i rappresentanti di un Paese che crede seriamente che la violenza su larga scala contro i civili sia un argomento. Ci dimostrino che non è così". Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di bombardamenti su aree abitate da civili ed è aumentato il numero delle vittime. Il prossimo appuntamento importante è per giovedì prossimo: non si tratta di un nuovo round di negoziati ma dell'incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina che dovrebbe tenersi in Turchia.