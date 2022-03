Incinta scappa dall’Ucraina, dopo 5 giorni di viaggio arriva in Italia e partorisce: “Benvenuto Denis” La storia di Denis, nato venerdì scorso all’ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia: la madre, al nono mese di gravidanza, era scappata dall’Ucraina cinque giorni prima per raggiungere dei parenti in Italia. “Grazie ai nostri operatori della sanità e accoglienza, la Toscana ha un grande cuore”.

A cura di Ida Artiaco

È scappata dalla guerra in Ucraina incinta al nono mese di gravidanza e dopo cinque giorni di viaggio è arrivata in Italia, precisamente a Pescia, in Toscana, dove ha dato alla luce il suo bambino. La bella notizia è stata data questa mattina dal presidente della Regione, Eugenio Giani: "Benvenuto Denis! Piccolo nato all'ospedale di Pescia da mamma fuggita dalla guerra in Ucraina! Grazie ai nostri operatori della sanità e accoglienza, la Toscana ha un grande cuore", si legge sui suoi canali social con tanto di foto della mamma e del piccolo.

Denis, questo il nome scelto per il bambino, è nato all'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, venerdì scorso, pesava 3 chili e 700 grammi. Insieme alla mamma è stato già dimesso ed entrambi sono in buona salute. Ora sono ospiti a casa di una parente, anche lei ucraina, a Lamporecchio. La loro è una storia di speranza nel buio degli ultimi giorni, quando gli attacchi russi all'Ucraina sono diventati sempre più pesanti. La mamma del piccolo, Halina, ha viaggiato per cinque giorni insieme al marito e all'altro figlio di 4 anni e ai suoceri per raggiungere l'Italia. Erano partiti da Ternopil, una città dell'Ucraina occidentale. Sono arrivati giovedì scorso in Valdinievole e nella tarda serata ad Halina, che era alla 39esima settimana, sono iniziate le doglie. Giunta in ospedale nella notte è stata accolta nel reparto di ostetricia e il parto è stato seguito dalle ostetriche Sonia Selvaggi e Debora Goiorani.

Quando è stata dimessa Halina ha regalato al personale dei dolci per ringraziarli dell'accoglienza e dell'assistenza. "Un gesto non dovuto da parte di persone che in questo momento sono in grave difficolta' e che ci ha commosso, abbiamo capito che e' stata apprezzata la nostra accoglienza" ha commentato la referente sanitaria, la dottoressa Giuditta Niccolai.