Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta: ammiraglia Moskva in fiamme, Kiev: “Colpita da nostri missili”. Dagli Usa armi ed elicotteri

Il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato in una intervista all'emittente televisiva "Cnn" che il governo Usa non è sicuro di quando la Russia intenda lanciare la propria offensiva nell'Ucraina Orientale. Kirby ha precisato che l'intelligence Usa sta monitorando i preparativi delle Forze armate russe, che hanno ristretto l'ambito della loro operazione militare al Donbass dopo aver fallito un apparente tentativo di conquistare Kiev nelle prime fasi del conflitto. "Possiamo già assistere ai loro tentativi di preparare il terreno. Non è chiaro esattamente quando potrebbero iniziare le operazioni dell'offensiva vera e propria", ha detto il portavoce. Kirby ha sottolineato che sono incerti anche gli obiettivi del presidente russo Vladimir Putin: secondo Kirby, Mosca potrebbe limitarsi a conquistare l'intera regione del Donbass, presentando tale risultato come una vittoria militare; il governo russo potrebbe anche tentare di far leva sul Donbass per ottenere concessioni negoziali dall'Ucraina, o utilizzare quella regione come testa di ponte per proseguire il conflitto in territorio ucraino.