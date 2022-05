Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev: Mosca attacca 40 città nel Donbass. Zelensky: “Nessuna cessione di territori in cambio della pace”

92esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi giovedì 26 maggio. Kiev denuncia: Mosca attacca 40 città nel Donbass, 5 morti. Filo-russi annunciano di aver sfondato le difese ucraine nel Lugansk. Zelensky:"Inviarci armi pesanti è un investimento per la sicurezza del mondo" e respinge l'ipotesi di cessioni territoriali in cambio della pace. Kuleba contro la Nato: "Non fa nulla contro l'invasione russa". La Turchia ha fatto sapere di non aver raggiunto alcun accordo con Svezia e Finlandia su adesione alla Nato. Mosca ha approvato la legge per l'abolizione del limite di età per l'arruolamento militare.

