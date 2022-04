Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale nel 53esimo giorno di crisi. Sono passati 57 giorni dall'inizio della crisi tra Ucraina e Russia, continua l'assedio all'acciaieria Azovstal, ultimo bastione della resistenza ucraina nella città di Mariupol. Secondo Mosca, nessuno ha usato il corridoio lasciato aperto per chi voleva arrendersi. Nella città portuale in programma parata per il 9 maggio. Zelensky: “La Russia non è pronta per la pace”. In arrivo nuovo pacchetto di sanzioni Usa contro la Russia. Pentagono: "Arrivati altri battaglioni russi per l'offensiva del Donbass"

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0