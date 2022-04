Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Zelensky: “Settimana decisiva”. Scoperta fossa comune con decine di corpi di civili a Buzova

"Vado a Kiev per celebrare la Settimana Santa e per portare alla popolazione sofferente l'abbraccio del Papa". Lo afferma, in un'intervista a ‘la Repubblica', il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio e braccio operativo di papa Francesco nella lotta alle povertà, parlando della sua missione in Ucraina mentre è in viaggio verso Kiev, dove oggi consegnerà un'ambulanza donata dalla Santa Sede, la seconda in poche settimane. "Di fronte a tanto orrore va promossa la logica del Vangelo, che stride con la guerra: il cristiano non può mai metterla da parte", sottolinea. "Io porto la vicinanza, la solidarietà e la parola del Papa: vado a Kiev per consegnare un dono del Pontefice destinato ad aiutare feriti e sofferenti. È un gesto di condivisione pratica e, allo stesso tempo, di profonda sensibilità, perché quanti saranno soccorsi da questa ambulanza saranno simbolicamente accolti dalle braccia del Papa". "In questa Settimana di Passione, d'accordo con il nunzio apostolico di Kiev, presiederò i riti pasquali e nelle stazioni della Via Crucis sarà impossibile non sentire e vedere le sofferenze degli ucraini. È la Pasqua della Resurrezione che dedicherò all'Ucraina sofferente".