Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta: esplosioni a Kiev e Leopoli, Zelensky: “Ci servono più armi, così tornerà la pace”

I media cattolici online come UGCC Live TV, la rivista CREDO, Radio Maria e EWTN Ucraina e le tv nazionali ucraine hanno deciso di non hanno trasmesso la Via Crucis in diretta dal Colosseo. E' l'agenzia di informazione Risu, rilanciata dall'agenzia della Cei, Sir, a dare la notizia aggiungendo che anche sulla sua pagina web non sarebbe stata postata la Via Crucis. "Questi media – si legge su Risu – hanno quasi sempre coperto tutti gli eventi importanti in Vaticano. L'ultimo evento trasmesso è stata la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina da parte da parte del Pontefice". La decisione è stata presa in protesta all'idea di far portare la croce alla stazione XIII da una donna ucraina e russa in segno di riconciliazione.