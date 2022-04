La Via Crucis del Papa ritorna al Colosseo: le stazioni e il libretto del rito del Venerdì Santo Stasera torna la celebrazione della via Crucis al Colosseo di Papa Francesco, per il venerdì Santo che precede la Pasqua. È la prima volta dopo lo stop della pandemia.

A cura di Alessia Rabbai

La via Crucis di Papa Francesco oggi torna al Colosseo dopo due anni in cui si si è svolta a Piazza San Pietro per le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Quest'anno con il termine dell'stato d'emergenza, il Santo Padre tornerà nell'Anfitaetro Flavio per la suggestiva celebrazione cattolica del Venerdì Santo, che precede la domenica di Pasqua. Il tema del 2022 è la famiglia, per ognuna delle 14 stazioni ce ne saranno di diversi tipi, tra i quali una famiglia russa e una ucraina alla tredicesima stazione. Al link è possibile consultare un libretto con le preghiere e le meditazioni.

Le 14 stazioni della Via Crucis 2022: il libretto e le meditazioni

Tra la via Crucis e Colosseo di Roma c'è un legame molto forte, luogo in cui si ritiene che siano stati martirizzati i critiani. La prima risale al 1750 con Papa Benedetto XIV. Le 14 stazioni e le famiglie che saranno presenti sono:

I una coppia di giovani sposi

II una famiglia in missione

III sposi anziani senza figli

IV una famiglia numerosa

V una famiglia con un figlio con disabilità

VI una famiglia che gestisce una casa famiglia

VII una famiglia con un genitore malato

VIII una coppia di nonni

IX una famiglia adottiva

X una vedova con figli

XI una famiglia con un figlio consacrato

XII una famiglia che ha perso una figlia

XIII una famiglia ucraina e una famiglia russa

XIV una famiglia di migranti

La via Crucis torna al Colosseo

Come già detto la prima via Crucis celebrata al Colosseo risale al lontano 1750, fortemente voluta da Benedetto XV, che voleva dedicare l'Anfiteatro Flavio alla memoria dei martiri cristiani. Ad inaugurarla è stato San Leonardo di Porto Maurizio, dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dalla magistratura romana del Campidoglio. È stato lui ad introdurre le meditazioni di stazione in stazione. Così all'interno del Colosseo sono state costruite le 14 stazioni della via Crucis, le tappe che compì Gesù Cristo portando la croce nel percorso verso il Golgota, dov'è stato crocifisso. Con l'Unità d'Italia la via Crucis al Colosseo si è interrotta, poi riproposta da Papa Giovanni XXIII nel 1959 ed è tornata regolarmente ad essere celebrata come una vera e propria tradizione alla quale molti romani sono legati nel 1965 con Paolo VI. Lo stesso anno in cui è stata trasmessa in eurovisione dalla Rai, mentre nel 1977 in mondovisione a colori. È poi stata interrotta per due anni dalla pandemia.