Russia Ucraina, le news di oggi 31 maggio 2022

Secondo il ministro della Transizione ecologica il governo si sta muovendo per sostituire rapidamente il gas russo con il gas africano e per accumulare stoccaggi, evitando possibili crisi. "Stiamo andando verso una maggiore autonomia energetica e grazie agli stoccaggi a fine 2022 potremmo considerarci virtualmente indipendenti dalle forniture russe per i prossimi anni". In audizione alle commissioni riunite Bilancio e Finanze di Camera e Senato, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani interviene così per rassicurare gli italiani sulla questione gas e luce. Secondo Cingolani, quindi, a meno di shock improvvisi (come un embargo dall'oggi al domani sul gas russo), il nostro Paese reggerà alla crisi energetica in atto, senza la necessità di razionamenti in autunno. "Quello che stiamo facendo come governo – spiega- è sostituire l'energia russa con quella per lo più africana, diminuendo il rischio. La quantità totale di nuove forniture non sarà pari a quella che importiamo da Mosca. Ci sono circa 4/5 miliardi di metri cubi in meno, assorbiti in ottica di una politica di risparmio perché aumenteranno le rinnovabili, per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione del 55% entro il 2030".