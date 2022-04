Cosa intendono i russi per “liberazione del Donbass” e cosa manca per parlare di missione compiuta Le truppe russe si stanno concentrando sulle zone orientali dell’Ucraina e puntano alla “completa liberazione” del Donbass. Intanto a Mariupol l’esercito ucraino continua a resistere nel centro della città.

A cura di Davide Falcioni

Invasione dell'Ucraina, giorno 42. Il ritiro delle truppe russe dalla regione di Kiev è ormai stato ultimato, con il suo strascico di orrori come quelli commessi a Bucha sui quali l'ONU ha deciso di aprire un'inchiesta. Secondo l'Institute for the Study of War, che fin dall'inizio monitora l'andamento del conflitto e la disposizione delle truppe sul territorio, è al momento "improbabile che le unità russe in ritirata intorno a Kiev ritrovino l'efficacia nel combattimento per qualche tempo" e sempre secondo gli osservatori non è chiaro se i soldati russi verranno presto reimpiegati in altre aree del Paese. Nel frattempo le forze armate ucraine hanno riconquistato vaste aree intorno alla capitale. Le immagini di molte delle città liberate a ovest di Kiev mostrano la distruzione di centinaia di vite umane ed edifici.

A questo punto come si riorganizzeranno le truppe russe? Il Cremlino ha fatto sapere che la guerra potrebbe durare ancora a lungo e che le operazioni si concentreranno sulla "completa liberazione" del Donbass, in particolar modo sulle regioni orientali di Donetsk e Luhansk, dove i separatisti sostenuti da Mosca detenevano una porzione significativa del territorio anche prima dell'invasione russa. Secondo l'Institute for the Study of War le truppe russe avrebbero concentrato i raid aerei e di artiglieria intorno a Rubizhne, e nei prossimi giorni punterebbero ad avanzare da Izyum e circondare le forze ucraine a est.

Per quanto riguarda il sud del Paese dopo aver conquistato porzioni di territorio, con l'obiettivo principale di creare un corridoio terrestre con la Crimea, annessa nel 2014, i russi si sono si sono concentrati sulla città portuale di Mariupol: qui, nonostante settimane di combattimenti, gli ucraini mantengono il controllo del centro; secondo molti analisti, tuttavia, gli scarsi approvvigionamenti di cibo e armi potrebbe determinare la caduta definitiva della città nel volgere di qualche giorno.