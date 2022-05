Russia-Ucraina, le news di oggi sulla guerra. Lavrov: “Putin non è malato. Nostra priorità è liberazione del Donbass”

"Noi non abbiamo un problema Di gas che deve arrivare in Italia, noi abbiamo un problema Di prezzo. E queste sono ore cruciali, in cui il governo italiano sta negoziando a Bruxelles il tetto massimo al prezzo del gas. Perché l'Ue deve scegliere se stare dalla parte Di chi sta speculando sul prezzo del gas o delle famiglie che devono pagare meno in bolletta in un momento storico come questo. E questo non vale solo per le famiglie, lo dico anche per le imprese". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Nola, in Campania, a un evento elettorale. "Il tetto massimo al prezzo del gas è una battaglia che dobbiamo vincere in Europa come abbiamo vinto quella del Recovery fund qualche anno fa", ha aggiunto.