Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta. Putin minaccia l’Occidente: “Useremo armi segrete”, USA: “Giustiziati ucraini che si erano arresi”

"È un'operazione molto complicata", così il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, in visita in Ucraina, ha commentato gli sforzi per i corridori umanitari dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. "Questa operazione è particolarmente delicata, perché non si tratta di persone da evacuare che sono nelle loro case o in luoghi pubblici, ma persone che sono in un bunker in condizioni drammatiche. Il nostro obiettivo – ha detto Guterres, citato dalla Bbc – era di fare questa operazione venerdì, ma devono esserci le condizioni per farla".