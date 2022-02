Guerra in Ucraina, le notizie in diretta: truppe russe a Karkhiv, Cremlino pronto a negoziare in Bielorussia, Zelensky: “Ovunque, ma non lì”

Sarebbe ancora in corso la battaglia per Karkhiv, la seconda città ucraina dopo Kiev. Lo stato maggiore di difesa ucraino ha pubblicato delle immagini in cui mostra dei corazzati russi in fiamme, ad affermare che la città non sarebbe ancora stata effettivamente presa dai russi. Scontri stanno interessando anche la città di Mykolaiv, nel sud del Paese, tra Odessa e Kherson. Alexander Senkevich, il sindaco della città, ha dichiarato che però il territorio resta in mano al governo ucraino.