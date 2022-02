Finisce l’incubo per De Zerbi e lo staff dello Shakhtar bloccati in Ucraina: “Hanno lasciato Kiev” L’allenatore italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i suoi collaboratori rimasti bloccati in Ucraina dopo l’attacco della Russia che ha dato il via alla guerra hanno ora lasciato Kiev e si stanno dirigendo verso un luogo sicuro.

A cura di Michele Mazzeo

Sta finendo l'incubo dell'allenatore italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e degli otto altri connazionali membri dello staff della squadra ucraina rimasti bloccati in Ucraina divenuta teatro di guerra dopo l'invasione della Russia. I nove italiani hanno finalmente lasciato Kiev e sono ora in viaggio verso un luogo sicuro, dove sono attesi nelle prossime ore.

Secondo quanto afferma l'Ansa un ruolo determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni, è stato svolto dall'Uefa che si è costantemente tenuta in contatto con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a sua volta impegnato nel fare da tramite con De Zerbi e i suoi collaboratori che erano barricati all'interno di un hotel della capitale ucraina e avevano deciso di lasciare il Paese sotto assedio russo solo una volta che i calciatori stranieri del club fossero riusciti a mettersi in salvo (cosa avvenuta nella giornata di ieri).

(in aggiornamento)