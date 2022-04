Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

Durante un briefing con la stampa sulla guerra in Ucraina, il portavoce del Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti hanno iniziato ad addestrare le forze armate ucraine nei siti statunitensi situati al di fuori dell'Ucraina, incluso uno in Germania. "Oggi posso annunciare che gli Stati Uniti hanno iniziato l'addestramento con le forze armate ucraine sui sistemi chiave delle installazioni militari statunitensi in Germania. Kirby ha affermato che ci sono tre siti al di fuori degli Stati Uniti in cui gli ucraini stanno ricevendo formazione, aggiungendo che non poteva rivelare dove si trovano gli altri due. "Sono luoghi che potrebbero cambiare nel tempo… ma l'addestramento è già avvenuto al di fuori dell'Ucraina, in particolare sugli Howitzer", ha detto riferendosi all'artiglieria che gli ucraini hanno recentemente fornito dagli Stati Uniti.