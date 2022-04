La Luiss chiude l’Osservatorio del professor Alessandro Orsini: “Eni non rinnova la collaborazione” Alessandro Orsini rimarrà comunque professore associato alla Luiss. Ma il sito del suo Osservatorio è stato chiuso dopo che Eni ha deciso di interrompere la collaborazione.

La Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli ha chiuso il sito del professor Alessandro Orsini. Lo ha annunciato l'ateneo in una nota, spiegando che Eni ha deciso di non rinnovare la collaborazione al progetto dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale. "L’accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, affidato dall’ateneo al professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato – si legge nella nota – Per questa ragione i canali di comunicazione dell’Osservatorio, incluso il sito internet Sicurezza Internazionale, da oggi non sono più attivi". A quanto si apprende, Alessandro Orsini manterrà comunque il ruolo di professore associato alla Luiss.

Il professore Alessandro Orsini è da tempo al centro delle polemiche per le sue posizioni definite filo – putiniane. Già a marzo i vertici della Luiss Guido Carli avevano preso le distanze dal docente, accusandolo di aver ‘leso' la reputazione dell'università con le sue apparizioni in televisione. Non solo. La nota dell'ateneo arriva dopo la decisione del teatro Goldoni di non dare la sala a Orsini per il suo monologo. Secondo le prime indiscrezioni, a far ritirare la collaborazione di Eni sarebbero state le parole pronunciate dal professore al programma televisivo ‘Accordi e disaccordi' in cui, per spiegare il motivo per cui l'ingresso di nuovi paesi nella Nato sarebbe un pericolo, ha dichiarato che Hitler non voleva scatenare la seconda guerra mondiale, colpa degli accordi tipo ‘articolo 5' della Nato.