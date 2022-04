Il “fantasma di Kiev” è morto, chi era il misterioso pilota che avrebbe abbattuto 40 aerei russi L’identità del presunto “fantasma di Kiev”, l’asso dell’aeronautica ucraina che avrebbe abbattuto decine di aerei russi, è stata svelata: si trattava del maggiore Stepan Tarabalka, 29enne ucciso il 13 marzo nei cieli dell’Ucraina.

A cura di Susanna Picone

Il cosiddetto “fantasma di Kiev”, l’asso dell’aeronautica ucraina che nelle prime settimane di guerra era diventato un mito per l'intera popolazione, è morto. E ora è stata anche svelata la sua identità. Si tratta del maggiore dell’aeronautica ucraina Stepan Tarabalka, 29 anni, che sarebbe caduto in combattimento il 13 marzo scorso, quando il suo caccia MiG-29 è stato abbattuto dalle russe. A darne notizia il quotidiano "The Times" e poi fonti ucraine hanno confermato l’identità del misterioso ufficiale.

Il "fantasma di Kiev” era stato celebrato come eroe ucraino perché avrebbe abbattuto più di 40 aerei russi, sei dei quali già nel primo giorno di guerra. Secondo il quotidiano londinese, che cita i familiari, dopo la sua morte il pilota è stato insignito della massima onorificenza ucraina, l'Ordine della Stella d'Oro, per il suo coraggio in combattimento, e gli è stato conferito postumo il titolo di Eroe dell’Ucraina.

Stepan Tarabalka lascia la moglie Olenia e un figlio di 8 anni, Yarik. "Tutto ciò che sappiamo – così lo hanno ricordato in una intervista i suoi genitori – è che nostro figlio stava conducendo una missione di volo. Ha compiuto la missione, ha fatto il suo dovere. Ma non è più tornato a casa". “Già da piccolo sognava il cielo, e sperava di poter un giorno volare sopra le nuvole. Diventare un pilota era il suo sogno, e lui ci ha messo tutto se stesso per farcela”, hanno detto ancora i familiari parlando del figlio morto in guerra. Il casco del "Ghost of Kyiv" Tarabalka e i suoi guanti, secondo quanto riporta ancora il Times, potrebbero essere presto messi all'asta a Londra.