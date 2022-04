Finlandia e Svezia pronte a entrare nella Nato entro l’estate Svezia e Filandaia intendono muoversi insieme e prevedono di entrare a far parte della NATO contemporaneamente con una richiesta entro la fine di giugno.

A cura di Antonio Palma

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson e il primo ministro finlandese Sanna Marin

La Finlandia e la Svezia sono pronte a entrare nella Nato già a partire da questa estate. L'accelerazione sull'ingresso nell'Alleanza da parte dei due paesi storicamente neutrali, che si respira ormai da settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è confermata anche da funzionari americani. Secondo le fonti, interpellate dietro anonimato dal quotidiano Times, la domanda di adesione della Finlandia è prevista già per il mese di giugno, seguita a ruota da quella della Svezia e così entro l'estate entrambi i Paesi potrebbero entrare a fare parte della Nato rivoluzionando un equilibrio mondiale che durava dalla guerra Fredda. I funzionari statunitensi hanno affermato che l'adesione alla Nato dei due paesi scandinavi è stata "un argomento di conversazione molto intenso in diverse sessioni", durante i colloqui tra i ministeri degli esteri dell'alleanza la scorsa settimana a cui hanno partecipato i rappresentanti di Svezia e Finlandia ma anche dell'Ucraina.

Finlandia nella Nato, discussione in Parlamento questa settimana

Del resto già nei giorni scorsi il ​​ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, che ha partecipato ai colloqui Nato a Bruxelles, aveva affermato che la decisione finale delle autorità di Helnsinki dovrebbe arrivare entro questo mese. Il governo finlandese infatti ha già preparato una relazione da presentare questa settimana al Parlamento e avviare così la discussione su quanto l'attacco della Russia all'Ucraina abbia cambiato la sicurezza della Finlandia. Secondo il Ministro degli Esteri, il governo è pronto poi a proporre rapidamente l'adesione alla NATO se ci sarà un sostegno sufficiente ampio da parte del parlamento. La decisione non ha bisogno di referendum anche se, secondo i sondaggi più recenti, il 62% della popolazione sarebbe a favore di un ingresso della Finlandia nella Nato dopo l'attracco russo a Kiev. Intanto la Finlandia oggi ha fermato anche il traffico postale verso Russia e Bielorussia.

In Svezia gruppo di lavoro parlamentare per l'adesione alla Nato

Anche la Svezia è pronta a fare altrettanto. Il governo ha messo in piedi un gruppo di lavoro con i rappresentanti di tutti gli otto partiti parlamentari guidato dal ministro degli Esteri Ann Linde che dovranno trovare una sintesi sulla politica estera e di sicurezza svedese entro la fine di maggio. Non è ancora chiaro se la relazione conterrà solo un'analisi approfondita della situazione o anche una proposta sull'adesione Nato ma il governo ritiene di dover decidere entro la metà di giugno per arrivare pronti al vertice di Madrid, alla fine di giugno, dove i membri dell'alleanza potrebbero decidere il definitivo ingresso. Una cosa è certa, la Svezia intende muoversi con la Finlandia e prevede di entrare a far parte della NATO contemporaneamente e quindi i due Paesi stanno coordinando strettamente le loro azioni. Il primo ministro svedese Magdalena Andersson è in contatto quasi quotidiano con il primo ministro finlandese Sanna Marin.