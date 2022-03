Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi in diretta

Oggi via al nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina con colloqui faccia a faccia in Turchia. Drammatica la situazione a Mariupol, circondata dalle truppe di Putin. Il sindaco di Kiev: "300 morti e 1.000 feriti nella capitale. Il sindaco di Irpin annuncia: "Città liberata". Telefonata Draghi-Zelensky: ribadito il sostegno dell’Italia all'Ucraina. Gli Usa inviano in Germania 6 aerei per guerra elettronica.

Il più importante quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta sospende le sue pubblicazioni. Un portavoce di Roman Abramovich ha confermato il sospetto avvelenamento dell'oligarca russo all'inizio di questo mese dopo un incontro per discutere i colloqui di pace. Biden: "Non ritratto nulla su Putin". Mosca: "Dal 31 marzo il gas russo si paga in rubli", G7: "Inaccettabile". In Italia finora sono arrivati 73.898 profughi ucraini.