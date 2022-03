Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi in diretta

Le notizie di oggi 30 marzo sulla guerra Russia-Ucraina nel 35esimo giorno di conflitto. I negoziati di Istanbul aprono spiragli di pace, Kiev: "Risultati sufficienti per incontro Putin-Zelensky". Mosca annuncia riduzione attività militari. Putin durante colloqui con Macron: "Per sbloccare situazione umanitaria nazionalisti devono deporre le armi". Sale ad almeno 12 il numero dei morti dopo il raid russo sul palazzo del governo regionale di Mykolaiv.

Almeno 475 minori non accompagnati arrivati dall'Ucraina in Italia. Biden a colloquio telefonico con Draghi, Scholz, Macron e Johnson: "Ribadita intransigenza contro Mosca e sostegno ai negoziati". Trattative separate per Crimea e Donbass. Chernihiv, a Nizhyn coprifuoco fino a giovedì.

