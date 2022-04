Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale nel 48esimo giorno di crisi. Putin si appresta a sferrare un pesante attacco nel Donbass. "La battaglia per Mariupol continua”, dice il vicesindaco della città dopo che il leader filorusso ha annunciato che le sue forze avevano preso il controllo del porto. Per il sindaco le vittime civili di Mariupol sono oltre 10mila. Zelensky: "Questa settimana sarà decisiva". Ieri il cancelliere austriaco Nehammer ha incontrato Putin a Mosca: "Colloquio molto duro e franco". Finlandia e Svezia potrebbero entrare nella NATO, Cremlino: "Questo non aiuta la sicurezza in Europa".

Pentagono conferma: "Centinaia di veicoli russi nell'est Ucraina". Accordo Italia-Algeria per incrementare esportazioni gas, Draghi: “Risposta significativa a dipendenza gas russo”

