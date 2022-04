Reeny, il cane che aspetta da un mese davanti la porta la padrona stuprata e uccisa in Ucraina La storia, che arriva da Makariv, vicino Kiev, è stata raccontata sui social network da Anton Gerashchenko, consigliere del Ministro degli Affari Interni.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Makariv, vicino a Kiev, un cane attende da settimane il ritorno della sua proprietaria. Reeny non può sapere che la sua Tetiana è morta durante i primi giorni dell’invasione della Russia in Ucraina. Semplicemente la sta aspettando sull'uscio di casa. A raccontare la triste vicenda è Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrsky e cofondatore dell'Ukrainian Institute for the Future.

Secondo quanto riportato su Twitter, Tetiana sarebbe stata "violentata e uccisa da un soldato russo" delle milizie cecene di Ramzan Kadyrov lo scorso 16 marzo. Da allora Reeny, che ha 9 anni, non ha mai smesso di attenderla fuori dalla porta. Dopo la partenza dei russi se ne sono presi cura i vicini, ma non c'è stato verso di allontanarla dalla porta. Un luogo però tutt'altro che sicuro, in quanto il garage accanto è ancora minato. Il cane, peraltro, "è molto malato" – ha spiegato Gerashchenko – e ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui.