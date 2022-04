Guerra Ucraina, Di Maio: “Prezzo del gas fuori controllo, Italia al lavoro per tetto massimo in Ue” Il ministro Luigi Di Maio in un colloquio a Fanpage.it ha annunciato che l’Italia è al lavoro per fissare un tetto al presso del gas a livello europeo: “Siamo in piena crisi e servono interventi d’emergenza non più rinviabili”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un colloquio con Fanpage.it, sottolinea l'importanza di stabilire un tetto massimo al prezzo del gas in Europa: "L'Europa deve reagire e mostrarsi compatta e convinta anche nel sostegno a famiglie e imprese. Serve coraggio da parte dell'Ue e vanno superati i veti: serve un tetto massimo al prezzo del gas. Con i no non si va da nessuna parte, siamo in piena crisi e servono interventi d'emergenza non più rinviabili".

Il titolare della Farnesina ha ribadito il concetto nell'intervento a Stasera Italia, su Rete 4: "Stiamo facendo una grande battaglia in Europa per stabilire un tetto massimo al prezzo del gas: il prezzo del gas è fuori controllo per l'effetto che ha avuto questa guerra che ha consentito anche delle speculazioni sui prezzi". Quindi "Per abbassare la bolletta energetica degli italiani dobbiamo mettere un tetto massimo europeo al prezzo oltre al quale non si può speculare", ha aggiunto il ministro degli Esteri. "Noi siamo la seconda forza manufatturiera in Europa non ci possiamo assolutamente permettere di intaccare la produzione industriale delle nostre aziende per speculazioni sul prezzo del gas".

Sulla stessa linea il ministro dell'Economia Daniele Franco, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito al Documento di economia e finanza 2022. Franco ha sostanzialmente confermato le parole del ministro pentastellato: "Un tema è quello del prezzo dell'energia, un'ipotesi è quella di fissare un tetto o un prezzo definito, in particolare al gas. Questa riflessione è in corso e il ministro Cingolani ci sta lavorando, l'Italia si sta impegnando a livello Ue".

"Siamo in un mercato aperto, integrato in Europa, quindi una soluzione ideale è una soluzione europea, avendo a mente che poi l'Europa è parte di un mondo dove pure il GAS e il petrolio girano. Credo che questa sia una delle sfide: riuscire a controllare il livello del prezzo. Però è una sfida non facile, su cui comunque si sta cimentando il ministro". ha aggiunto.