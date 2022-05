Russia Ucraina, le news di oggi: Finlandia e Svezia formalizzano richiesta adesione a Nato, sospesi i negoziati di pace

84esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi mercoledì 18 maggio. Mariupol nelle mani dell'esercito russo: evacuati più di 260 militari dalle acciaierie Azovstal. Sospesi colloqui di pace tra Kiev e Mosca. Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg incontrerà ambasciatori di Svezia e Finlandia, pronte a entrare nella Nato. Zelensky si collega a sorpresa durante cerimonia di apertura di Cannes: "Lottiamo per la libertà". Il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitry Medvedev: "Non permetteremo lo scoppio della terza guerra mondiale". Parlamento russo valuta uscita Mosca da Oms e Wto

