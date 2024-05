video suggerito

Zelensky nella lista dei ricercati di Mosca, l’Ucraina: “Unico vero mandato d’arresto è per Putin” Il ministero degli Interni russo ha inserito il presidente ucraino Zelensky nella lista dei ricercati. Mandato d’arresto anche per l’ex presidente Petro Poroshenko. Ma non è stato reso noto per quali crimini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è finito sulla lista dei ‘ricercati' del ministero dell'Interno russo. Dal database Zelensky risulta ricercato "ai sensi di un articolo del codice penale". Ma non è stato reso noto per quale crimine. Lo riferiscono le agenzie di stato Tass e Ria Novosti

Il ministero degli Esteri ucraino ha subito liquidato la faccenda come l'ennesima "prova della disperazione della macchina statale e della propaganda russa, che non ha altre scuse degne di nota da inventare per attirare l'attenzione".

E l'Ucraina ha poi evidenziato come al momento, l'unico mandato d'arresto "del tutto reale e soggetto a esecuzione in 123 Paesi del mondo" sia quello emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Vladimir Putin con l'accusa di crimini di guerra e per la presunta "deportazione" di migliaia di bambini ucraini in Russia.

Oltre a Zelensky, il ministero dell'Interno russo ha spiccato un ordine di arresto anche per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, per il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Oleksandr Pavlyuk e per l'ex ministro ad interim della Difesa e attuale rettore dell'Università nazionale di difesa dell'Ucraina, Mikhail Koval. Anche per loro, tuttavia, i reati contestati non sono specificati.

Zelensky: "Putin non vuole la pace"

"Putin non vuole la pace. È pazzo e il suo Paese ne dà prova ogni giorno. Per superare questo male e vincere la guerra, abbiamo bisogno della massima unità mondiale. Raggiungiamo risultati insieme". Lo afferma su X il presidente Zelensky.

La Russia può solo essere costretta a lasciare in pace l'Ucraina. E accadrà. La nostra forza ci aiuterà senza dubbio a raggiungere questo obiettivo – prosegue Zelensky -. Il vertice globale per la pace di giugno avrà luogo e dovrà essere un successo, indipendentemente da come qualcuno tenterà di indebolirlo".