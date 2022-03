Diretta guerra Ucraina-Russia, le news di oggi 5 marzo

Fanpage.it ha contattato una famiglia che si trova nella città assediata nella notte tra giovedì e venerdì dai russi, a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Enerhodar. Di notte si vive in cantina con i bimbi spaventati. Di giorno si cucina per chi non ha da mangiare. Natalie ha vissuto e lavorato molti anni in Italia, ora si trova alla periferia della città ucraina: "Siamo 5-6 famiglie e stiamo vivendo tutti quanti insieme, gli uomini sono andati a combattere quindi siamo tutte donne con i bambini. Di notte scendiamo giù in cantina a dormire, oggi non hanno ancora bombardato ma ieri sono arrivati diversi missili che sono esplosi qui vicino". L'incendio nella notte alla centrale nucleare ha messo in ulteriore allarme la popolazione che sta già convivendo da giorni con i bombardamenti. "Se colpiscono Enerhodar e c'è un'esplosione moriamo tutti – dice Natalie – speriamo che i russi non la colpiscono, morirebbero anche loro. Poi c'è il fiume Dnpiro, abbiamo paura anche per quello perché potrebbero esserci incidenti. Per questo Zaporizhzya è un posto pericoloso, c'è sia la centrale che il fiume". La testimonianza a Fanpage.it