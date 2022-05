Guerra Russia Ucraina, le news di oggi. Zelensky: “Inviarci armi pesanti è un investimento per la stabilità del mondo”

91esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi mercoledì 25 maggio. Continua l'offensiva russa in Donbass. NATO, delegazioni Svezia e Finlandia in Turchia. Zelensky: "Inviarci armi pesanti è un investimento per la stabilità del mondo". Portavoce sindaco di Mariupol: "Scoperti 200 corpi sotto un grattacielo". Ue: "Ci sono prove che Russia rubi grano ucraino". Germania annuncia che Ue va verso embargo petrolio russo. Vadim Shishimarin, giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra. Bombardamenti su Severodonetsk. Avviata indagine sui crimini di guerra al Gorky Park di Kharkiv. Mosca annuncia corridoio umanitario dalle 8 di questa mattina per permettere a navi straniere di lasciare il porto di Mariupol

