Sotto sequestro le ville italiane della moglie dell’oligarca russo Pumpyansky: dove si trovano Congelati i beni della moglie dell’oligarchi russi Pumpyansky. Galiana Evgenyevna Pumpyanskaya ha un appartamento da 300mila euro sulle rive del lago di Como: ecco dove.

A cura di Enrico Spaccini

Dmitry Alexandrovich Pumpyansky e la moglie Galiana Evgenyevna

Le sanzioni contro gli oligarchi russi colpiscono ancora sulle sponde del lago di Como. Questa volta tocca a Lierna, in provincia di Lecco. Qui Galiana Evgenyevna Pumpyanskaya possiede vari immobili, tra cui un appartamento dal valore stimato pari a 300mila euro. Moglie del miliardario Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, è stata inserita nella black list delle sanzione Ue contro gli oligarchi russi. Oltre quelli di Galiana, sono stati congelati i beni anche di Alexey Viktorovich Kuzmichev, imprenditore che nel 2013 figurava tra le persone più ricche del mondo. Provvedimenti che si aggiungono a quelli presi alcune settimane fa contro Vladimir Soloviev.

I beni di lusso della coppia Pumpyansky

Il congelamento dei beni è arrivato nella mattinata del 25 maggio. Oltre agli immobili, è rientrata nelle sanzioni anche una scultura che Galiana aveva acquistato proprio da Kuzmichev. Un'opera dal valore di circa 230mila euro. La signora Pumpyansky è sposata con Dmitry Alexandrovich: presidente del consiglio di amministrazione della Pjsc Pipe Metallurgical Company. Una società che produce tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas a livello mondiale e che conta 28 sedi sparse in tutto il globo. Dmitry, tra le altre cose, possiede il mega yacht Axioma: lungo 72 metri (o 236 piedi), qualche anno fa era stato messo in vendita a una cifra pari a 68 milioni di euro. Il suo jet privato, invece, è un Bombardier 604 Challenger: per chi lo volesse acquistare, il prezzo di listino è di 27 milioni, ma si può trovare usato anche a cinque.

Kuzmichev, il miliardario azionista di Alfa Group

Alexey Viktorovich Kuzmichev, invece, è azionista del conglomerato Alfa Group, la compagnia di investimenti che comprende la Alfa Bank. Nel 2013, la rivista Forbes lo aveva inserito nella lista delle persone più ricche del mondo. Con un patrimonio stimato di 8,8 miliardi di dollari, era al 138esimo posto. Da giovane, nei primi anni '80, prestò servizio nell'esercito al confine sovietico-cinese come operatore radiofonico. Tra i beni congelati dalla Ue, anche due yacht in Francia.