video suggerito

Accoltella un uomo di 50 anni e scappa, arrestata una 30enne per tentato omicidio: “Mi sono difesa” I carabinieri hanno arrestato la 30enne che nella notte tra sabato e domenica 31 marzo ha accoltellato un uomo di 50 anni. La donna, ora in carcere a Lecco, ha detto di averlo colpito per difesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Una 30enne è stata arrestata alcuni giorni fa dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La donna, residente a Carenno, ma domiciliata a Brivio (in provincia di Lecco) è stata condotta in carcere dopo essere stata interrogata dalla gip Nora Lisa Passoni che ha convalidato il suo arresto e disposto la custodia cautelare. Stando a quanto ricostruito, la 30enne avrebbe accoltellato un amico di 50 anni con un coltello da cucina probabilmente durante uno scambio di dosi di sostanze stupefacenti.

L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 marzo. Il 50enne era arrivato in pronto soccorso con una serie di ferite da arma da taglio a un braccio e, soprattutto, nella zona sopra il polmone. A ferirlo con un coltello da cucina sarebbe stata una 30enne al culmine di una lite. Entrambi tossicodipendenti, avrebbero discusso in merito ad alcune dosi di sostanze stupefacenti.

Il ferito sostiene di essere stato aggredito senza motivo. La giovane donna, che dopo il ferimento dell'amico aveva fatto perdere le sue tracce, sostiene di essersi difesa da lui. Il 50enne, nel frattempo, è stato operato all’ospedale di Lecco dal quale è stato dimesso con una prognosi di circa 40 giorni, dovuti alla ferita al torace.

Leggi anche Accoltellano un 35enne in un centro commerciale, arrestati un 17enne e un 21enne per tentato omicidio

La 30enne, invece, è stata rintracciata e arrestata dopo tre giorni. Il 4 aprile è stata interrogata dalla gip del Tribunale di Lecco che ha convalidato il suo arresto per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ora gli investigatori stanno indagando per stabilire la dinamica dell'incidente. L'aspetto fondamentale che dovrà essere chiarito è se la 30enne abbia agito o meno per legittima difesa, o se abbia aggredito il 50enne per rabbia.