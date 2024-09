video suggerito

Due ladri rubano il portafoglio a un anziano e tentano di prelevare i soldi al bancomat: fermati dalla polizia Due cittadini romeni di 31 e 50 anni sono stati arrestati con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso e utilizzo indebito di carte di credito: a Milano avevano tentato di derubare un anziano.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno sfilato dai pantaloni di un anziano il suo portafoglio e si sono avvicinati a uno sportello di credito con l'obiettivo di prelevare soldi. Ma sono stati fermati in tempo da alcuni agenti della polizia di Stato di Milano che si sono subito insospettiti. Ora due cittadini romeni di 31 e 50 anni sono stati arrestati con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso e utilizzo indebito di carte di credito.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì pomeriggio, verso le 16. Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, si trovavano in via Vitruvio quando hanno notato due uomini che camminavano guardandosi attorno. I due sono entrati in azione quando hanno visto un anziano con il suo carrellino della spesa che era appena uscito da un negozio di alimentari. L'anziano era in evidente difficoltà perché non riusciva a camminare bene. Il 31enne si è posizionato di spalle facendo il palo mentre il 50enne ha sfilato il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni della vittima per poi allontanarsi insieme al complice.

I poliziotti hanno capito quello che stava succedendo e hanno seguito i due malviventi. Li hanno visti avvicinarsi a uno sportello di un istituto di credito di Piazza Lima. Qui il 50enne si è posizionato a poca distanza con la chiara funzione da palo mentre il 31enne ha inserito all’interno dello sportello bancomat una carta di credito. Poi ha letto un piccolo biglietto con su scritto alcune cifre, molto probabilmente il pin. In un attimo gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato i due uomini. I poliziotti hanno poi restituito il portafoglio all'anziano.