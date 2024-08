La banda che ruba le borse nei bar e negli hotel di Milano: la tecnica dei ladri Il duo di ladri entrava in azione nei bar e negli hotel di Milano per sfilare le borsette di ignare clienti. Il primo distraeva il barista mentre il secondo nascondeva il bottino sotto la maglietta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un duo di ladri che entrava in azione nei bar e negli hotel di Milano per sfilare le borsette di ignare clienti.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori, hanno arrestato un cittadino cubano di 56 anni e un cittadino peruviano di 23 anni che, dopo essersi liberati di due carte di credito rubate ad una donna italiana di 76 anni in un bar di via Melchiorre Gioia, sono entrati in un albergo in via Cardano (zona Gioia-Centrale) dove hanno sfilato una borsa ad una coppia di turisti canadesi.

I due uomini, seguiti a distanza dalla polizia, avevano iniziato a osservare attentamente i clienti. Al bar dell'hotel, così, il 23enne si è fermato di fronte alla cassa per distrarre la barista mentre il 56enne, alle spalle del complice e vicino a una coppia di turisti canadesi, con una mossa rapida ha rubato la borsa appoggiata sulla sedia a fianco delle vittime, impegnate in una lunga chiacchierata.

Il primo ha quindi nascosto il bottino sotto la maglietta, per poi uscire dall’hotel ed essere immediatamente seguito dal complice. I due, sfortunatamente per loro, hanno però trovato la polizia ad attenderli fuori dal bar.